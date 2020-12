Valbormida. Notte di neve e di forti temporali, quella appena trascorsa nel savonese. Per ore il maltempo ha flagellato la provincia, soprattutto l’area di Savona e l’entroterra della Valbormida. Fortunatamente, però, finora il territorio ha retto bene la furia degli elementi e non si registrano danni importanti. Qui in alto alcuni video inviati dai nostri lettori.

Diversi interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale. E’ successo a Pontinvrea e a Millesimo. In qualche caso la strada è rimasta chiusa per un po’, impedendo il transito dei veicoli.

Nel momento in cui scriviamo sono in corso interventi per caduta alberi sulla Sp51, sulla Sp11 e sulla Sp16. Abbondante nevicata anche sulla Urbe-Sassello. Fortunatamente però la situazione è sotto controllo e, almeno a una corsia, si circola ovunque.

Aggiornamento ore 8.15: l’autostrada A6 è stata chiusa al traffico pesante. Al momento i camion vengono dirottati sulla Sp29.