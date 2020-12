Nautica, Rixi: “Marina resort, Iva scende al 10% grazie a emendamento della Lega”

Liguria. “L’Iva per i marina resort scende dal 22 al 10%. Sono contento per l’approvazione del nostro emendamento alla Manovra che riporta anche i servizi legati all’ormeggio delle imbarcazioni nel regime agevolato”. Così, in una nota, il deputato Edoardo Rixi della Lega, responsabile nazionale Infrastrutture per il Carroccio.

“Un passo fortemente voluto e perorato con la collega Vannia Gava e tutta la Commissione Bilancio della Camera – si legge nel documento -. Via dunque la pessima norma del decreto Agosto che costringeva gli operatori a ritoccare i listini in un momento così difficile per il mercato”.

“Torna invece più appetibile la sosta presso gli ormeggi in transito nei porti turistici italiani per attirare nelle nostre acque un numero maggiore di imbarcazioni che potranno godere della bellezza delle coste italiane a prezzi concorrenziali nel Mediterraneo. Un toccasana per fatturati, indotto e posti di lavoro” conclude Rixi.