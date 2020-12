Natale, Toti: “Compriamo prodotti della nostra terra”. Ideato un calendario dell’avvento “locale”

Regione. “Quest’anno portate in tavola la Liguria, acquistate sotto casa, aiutate i nostri commercianti. Un piccolo gesto per noi, un grande gesto per chi sta lottando contro i danni economici provocati dal covid”.

A dirlo in un post Facebook è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dando il via a un calendario dell’avvento social sui generis: “L’avvento, in Liguria, lo celebreremo ogni giorno con un prodotto ligure, per rilanciare un messaggio importante”.

“Iniziamo con il nostro tipico olio d’oliva – scrive il governatore – i terreni di collina e montagna della nostra regione possono contare su ben nove varietà di olive autoctone, dalle quali nasce l’olio extravergine di oliva ligure. Il nostro ‘oro giallo’ è, ogni giorno, la base inconfondibile di tante ricette, portiamolo nelle nostre cucine anche a Natale”.