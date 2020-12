Natale a...colori!

Bardineto. Non avendo potuto organizzare nulla che potesse rallegrare questo anno all’insegna della paura generata dal Covid-19, a Bardineto si è pensato di realizzare un albero di Natale un po’ diverso dal solito.

Per poter raggiungere questo obiettivo, molte signore del paese hanno “imbracciato” gli uncinetti e hanno sferruzzato per tutta l’estate realizzando migliaia di quadretti di lana in molteplici colori. Nel frattempo si è quindi cominciato a montare la struttura portante con non poche difficoltà, in quanto il tutto è stato realizzato con materiale di recupero ed assemblato dagli stessi volontari che ogni anno prestano il loro tempo per poter organizzare le tradizionali sagre paesane.

Finalmente sabato scorso, dopo mesi di incessante lavoro, davanti alla Chiesa di San Giovanni Battista, si è proceduto all’agognata vestizione dell’albero ed all’inserimento delle luci, indispensabili per poterlo rendere visibile anche la notte.

“Un grazie di cuore – fanno sapere gli organizzatori – innanzitutto alle signore che hanno lavorato per mesi alacremente ed a tutti coloro che con il loro tempo e la loro buona volontà, ogni volta, ci dimostrano che tutti insieme si possono raggiungere dei risultati sorprendenti. Speriamo che questo albero possa essere di buon auspicio per il nuovo anno che ci attende”.