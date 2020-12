Muratore, Stella di Bronzo e fine mandato: “Riconoscimento per tutta la Sezione”

Savona. La Stella di bronzo del Coni è stata conferita, tra gli altri, a Fabio Muratore, presidente della sezione Aia di Savona da sette anni. Il riconoscimento dello sport italiano è andato quindi a un dirigente che tanto ha dato al movimento calcistico e che si appresta a chiudere la presidenza con un bilancio estremamente positivo.

“Ho iniziato a fare l’arbitro a diciassette anni – racconta Muratore a Ivg.it – e dopo tre in associazione ero già in Consiglio direttivo, all’epoca una cosa abbastanza anomala. Se oggi diamo molto spazio anche ai giovani nei ruoli sezionali, all’epoca non era sempre così: per questo devo ringraziare Roberto Fresia, il presidente dell’epoca, che ha creduto in questa linea giovane e ha dato modo a molti di formarsi insieme a colleghi più esperti, veri mostri sacri della sezione e dell’Aia. Per questo il primo pensiero è andato a lui”.

La Stella a Muratore è orgoglio per lui e per gli arbitri della sezione savonese: “È un riconoscimento per tutta la sezione: certe volte ci vogliono anni per raccogliere risultati e sono stati sette anni, ormai quasi otto, impegnativi, ma ricchi di soddisfazione”. Il premio a Muratore segue quello a Mariano Zito, che l’ha preceduto proprio alla guida dei fischietti savonesi; anche questo è un segno della serietà del lavoro delle dirigenze arbitrali savonesi, che da due decenni guidano la sezione intitolata a Fortunato Mira.

Fabio Muratore ha visto scadere il suo mandato con la scorsa stagione sportiva, anche se tutte le cariche sono state prorogate per l’impossibilità di convocare le elezioni sezionali, a causa della pandemia. L’Aia nazionale, in accordo con la Figc, ha però deciso di sbloccare la situazione convocando assemblee virtuali, attraverso i mezzi del web: gli arbitri savonesi terranno la loro assemblea lunedì 11 gennaio, assemblea nella quale saranno chiamati a eleggere il successore di Muratore alla loro guida. Successivamente, i presidenti sezionali e i delegati saranno convocati per l’elezione del nuovo presidente nazionale dell’Aia.