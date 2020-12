Savona. Ieri pomeriggio, sabato 19 dicembre, i soci del Motoclub Polizia di Stato di Savona sono tornati in strada con un’iniziativa natalizia che, per la seconda volta, vede gli appassionati motociclisti della Polizia di Stato cimentarsi nei panni di Babbo Natale.

Nonostante la pioggia battente un carico di doni, (offerti dai soci del Motoclub e dagli sponsor Conad Carcare e Centro Revisioni Charlot), è stato portato, con tanto di scorta del Questore di Savona Giannina Roatta e delle auto Polizia Stradale, direttamente al Reparto Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona. Ad attendere questo “carico” speciale, il Primario in persona, che si occuperà di distribuire personalmente i doni ai giovanissimi pazienti del suo reparto, viste le attuali misure anticovid.

Foto 3 di 6











Dopo il successo dell’iniziativa dello scorso anno, il Motoclub Polizia di Stato di Savona ha voluto far sentire la sua vicinanza ai bimbi del Reparto Pediatrico dell’Ospedale San Paolo anche per questo Natale. A causa del maltempo Babbo Natale non è arrivato in moto ma è stato scortato da alcune splendide auto d’epoca della Polizia di Stato che hanno sfilato per le strade della città destando la curiosità di molti cittadini.

Non è stato possibile consegnare personalmente i regali ai piccoli pazienti, ma Babbo Natale è arrivato lo stesso lasciando il sacco pieno di doni all’ingresso del reparto” queste le parole del Questore che ha partecipato personalmente all’iniziativa.