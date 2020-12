Morto Giovanni Sacco, nel 1985/86 allenò il Savona

Savona. Si è spento Giovanni Sacco, all’età di 77 anni, all’ospedale di Asti, dov’era ricoverato dal 22 novembre. Nella stagione 1985/1986 era stato allenatore del Savona. Una stagione sfortunata per i biancoblù, terminata in diciassettesima posizione nel girone A della Serie C2, con un bilancio di 4 vittorie, 13 pareggi e 17 sconfitte, con conseguente retrocessione in Interregionale dopo otto anni tra i professionisti.

Sacco, classe 1943, era stato giocatore di ruolo centrocampista. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, con i bianconeri ha debuttato in prima squadra, totalizzando 138 presenze in Serie A, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia. Ha giocato con le maglie di Lazio e Atalanta, in Serie A e B, e nella Reggiana, in Serie B. Allenatore dal 1980 al 1990, ha guidato l’Imperia, la Pro Vercelli, l’Asti e, dopo il Savona, il Pinerolo, il Casale e l’Aosta. In seguito è stato direttore sportivo del settore giovanile della Juventus.