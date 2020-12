Mixed Zone, a tu per tu con mister Luca Tabbiani

Nel fine settimana appena trascorso si sono disputate le partite della tredicesima giornata del campionato di Serie A e della decima giornata del campionato di Serie D girone A.

Luca Tabbiani, classe 1979, mister del Fiorenzuola, squadra che occupa la seconda posizione nel girone D della Serie D, ex calciatore professionista di ruolo centrocampista ed ex tecnico di Vado, Lavagnese e Savona, commenta gli incontri e più in generale la stagione delle squadre liguri di Serie A e Serie D, parlandoci anche dell’esperienza che sta vivendo nella società emiliana che allena dall’estate del 2019. Interviene in trasmissione la giornalista campana Candida Principe.