Millesimo, il Comune dona un saturimetro ad ogni over 75 della città

Millesimo. Donazione di un saturimetro a tutti i cittadini over 75 di Millesimo. Questa l’iniziativa, promossa dall’assessore Alessandra Garra e approvata dall’amministrazione, che nei prossimi giorni provvederà a consegnare lo strumento gratuitamente a tutti gli anziani della cittadina.

Regalo che sarà sicuramente apprezzato. Il saturimetro, infatti, si è dimostrato un importate dispositivo in epoca di Covid-19, virus che può causare difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, anche polmonite interstiziale. Il piccolo apparecchio è in grado di misurare la quantità di ossigeno nel sangue e quindi, in caso di positività, di monitorare l’andamento della malattia.

Il suo utilizzo è molto facile e alla portata di tutti: basta applicarlo all’estremità di un dito o al lobo dell’orecchio per avere il risultato, che diventa preoccupante se inferiore al 94%. In questo caso si può essere in presenza di ipossiemia lieve (valori compresi tra il 91% e il 94%), moderata (tra l’86% e il 90%) oppure grave (valori uguali o inferiori all’85%).