Liguria. Il Tavolo emergenza della Prefettura, a cui spetta il coordinamento delle operazioni, ha richiesto l’intervento della Protezione civile regionale per fornire supporto alle persone rimaste bloccate in autostrada, soprattutto per quanto riguarda il tratto della A7 attorno a Busalla e sulla A10.

La Protezione civile regionale, già pronta a partire, una volta ricevuta la richiesta ha avviato immediatamente l’operazione e interverrà con tutti i mezzi che verranno richiesti per il supporto alla popolazione.

Foto 2 di 2



Regione Liguria, anche attraverso la Protezione civile regionale, la cui Sala operativa resterà come sempre aperta 24 ore su 24 fino alla conclusione dell’allerta meteo, ha monitorato e continua a monitorare costantemente l’evolversi della situazione sia sul fronte delle condizioni meteo sia per quanto riguarda la viabilità.

Nel corso della mattinata si sono infatti verificati disagi causati dalla neve in particolare sulle autostrade di collegamento con le regioni confinanti, cioè A6, A7 e A26. I fenomeni, sia nevosi che relativi alla pioggia, sono destinati a proseguire in giornata e riprendere, dopo una breve pausa, anche nella giornata di domani, sabato 5 dicembre.