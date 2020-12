Liguria. Blande correnti umide di origine atlantica determinano per i prossimi giorni condizioni di tempo prevalentemente perturbato nella nostra regione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 15 dicembre 2020

Cielo e Fenomeni: mattinata con cielo nuvoloso ovunque. Non si esclude qualche debole piovasco, alternato comunque a delle timide schiarite. Nel pomeriggio la situazione non varierà più di tanto, con schiarite che si alterneranno ad annuvolamenti, a tratti anche consistenti e forieri di qualche piovasco sparso.

Venti: moderati, al mattino da nord, in rotazione a sud-est nel pomeriggio.

Mari: poco mosso, ma mosso dal pomeriggio.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime.

Costa: min +7/11°C, max +12/15°C

Interno: min -1/+5°C, max +6/11°C

Previsioni valide per: mercoledì 16 dicembre 2020

Avvisi: Tramontana tesa negli sbocchi valli di Genova e Savona e nella zona di Capo Mele.

Cielo e Fenomeni: Giornata con cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge di intensità fino a moderata più probabili nel settore centro-orientale.

Venti: tesi da nord tra Genova e Savona, da sud-est sullo Spezzino.

Mari: mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: giovedì 17 dicembre 2020

Parzialmente nuvoloso su gran parte della regione. Molto basso il rischio pioggia.