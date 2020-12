Liguria. La vasta saccatura di origine polare che ha interessato anche la nostra regione nella giornata di ieri, continua ad influenzare il tempo su gran parte dell’Europa centro-occidentale. Aria fredda continua ad affluire sul Mediterraneo, mentre l’alta pressione delle Azzorre rimane ben lontana dal continente europeo. Ci prepariamo a vivere un periodo ricco di colpi di scena e molto stimolante per i previsori.

Durante la nottata, sulla Liguria, ha regnato una certa variabilità con addensamenti alternati a schiarite. Le temperature minime sono aumentate rispetto ai valori di ieri. Ecco i valori registrati nei 4 capoluoghi di provincia: a Genova centro: +9,8 gradi, a Savona: +2,1 gradi, a Imperia: +8,9 gradi, a La Spezia: +11,4 gradi.

Secondo gli esperti del Centro Limet, nel corso della mattinata di oggi martedì 29 dicembre il sole avrà la meglio sull’imperiese, mentre procedendo verso levante si assisterà ad un aumento delle nubi, in particolar modo dal genovese verso tutta la Riviera di levante. Non escludiamo che, in corrispondenza degli annuvolamenti più consistenti, su queste ultime zone citate, si possano verificare brevi piovaschi o rovesci. Non è da escludere la presenza di grandine all’interno degli eventuali rovesci stante l’ingresso di aria molto fredda in quota. Quota neve che si assesterà intorno agli 800 metri. Nel pomeriggio le precipitazioni sul centro-levante tenderanno ad esaurirsi mentre sul resto della regione avremo condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Le temperature massime saranno in aumento con punte fino a +13 gradi lungo la costa imperiese. Vento con rinforzi fino a burrasca di Libeccio al mattino, soprattutto tra imperiese e savonese e al largo. Altrove vento forte da sud. Nel corso del pomeriggio la ventilazione andrà indebolendosi. Mare al mattino molto agitato per onda da sud-ovest in calo ad agitato dal pomeriggio.

Domani, mercoledì 30 dicembre, nuvolosità diffusa sul centro-levante, dove non escludiamo anche qualche debole ed isolato piovasco. A ponente invece ci sarà spazio per delle schiarite.

Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mare generalmente molto mosso. Temperature stazionarie.

Infine, giovedì 31 dicembre tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento a partire da ponente.