Provincia. Oggi, lunedì 28 dicembre, sono previste nevicate sino al piano sui versanti padani. A quote collinari sui versanti marittimi, con parziale interessamento di tratti costieri compresi tra Genova e Savona. Nevicate abbondanti sono attese sui rilievi, in particolare tra Val Trebbia ed Aveto. Secondo gli esperti del Centro Limet, occorre prestare attenzione ai venti che si disporranno da sud ovest nella seconda parte di giornata, intensificando in serata, con mare che si farà molto mosso od agitato e conseguenti mareggiate, in particolare a levante nella notte su Martedì.

Stando alle previsione, in mattinata sono attese precipitazioni sparse anche di forte intensità interesseranno in particolare il centro-levante, assumendo carattere nevoso sino al piano su tutti i versanti padani. Sul versante marittimo quota neve attorno ai 900 metri su Imperiese occidentale, sino a 700 metri sul levante, a quote collinari altrove. Tra Genova e Savona quota neve più bassa, con possibile parziale interessamento di alcuni tratti costieri.

Nel corso della mattinata, verso le ore centrali, tendenza ad attenuazione dei fenomeni, che tenderanno a cessare ad iniziare dai settori costieri del centro ponente, per concentrarsi sui rilievi del levante. Nevicate abbondanti sono attese tra Val Trebbia ed Aveto. Nel Pomeriggio tempo in miglioramento ovunque, con locali schiarite in un contesto in prevalenza asciutto, ad eccezione di residue nevicate sui rilievi del settore orientale.

Per quanto riguarda i venti, al mattino saranno moderati o tesi settentrionali, specie sul settore centrale. Da sud ovest sugli estremi regionali. Tenderanno a rinforzare da sud ovest, investendo tutta la costa dal pomeriggio. In serata forti venti di libeccio su tutta la regione, con locale burrasca al largo. Il mare sarà inizialmente stirato sul settore centrale sotto costa, già mosso altrove. Tendenza a molto mosso in giornata, sino ad agitato in serata.

Le temperature sono in calo ovunque. Sulla costa: min +1/+8°C, max +6/+12°C, mentre all’interno: min -5/+3°C, max 0/+6°C.