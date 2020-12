Liguria. Sulla Liguria tempo che rimarrà variabile anche nei prossimi giorni.

Oggi, giovedì 10 dicembre, sarà una giornata caratterizzata da molte nubi sull’intera regione con possibili piovaschi sparsi, non si escludono schiarite sul settore centrale specie lato costa.

Venti tra deboli e moderati settentrionali, locali rinforzi in mattinata sul settore centro-occidentale. Mare mosso al mattino, moto ondoso in graduale calo nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime stabili o in lieve rialzo: sulla costa minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 7 e 12 gradi; all’interno minime tra -3 e 4 gradi, massime tra 3 e 9 gradi.

Venerdì 11 dicembre avremo nel corso della mattinata aumento della nuvolosità sull’intera regione. Dal pomeriggio precipitazioni via via più diffuse, risulteranno nevose oltre i 500-600 metri sul settore centro-occidentale, oltre i 900-1000 metri su quello orientale.

Venti da deboli a moderati da nord sul centro-ponente, da sud sul levante. Mare mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sabato 12 dicembre al mattino residui fenomeni sul centro-levante, nella seconda parte della giornata schiarite in avanzamento da ponente.

Temperature pressoché stazionarie.