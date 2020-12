Liguria. Flussi zonali atlantici continuano a dominare la scena sull’Europa centro-occidentale e sul nostro Paese ancora per un paio di giorni. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 23 dicembre 2020

Avvisi: dal pomeriggio venti tesi da sud-ovest su Imperiese e Savonese occidentale e nelle valli interne del settore centro-orientale.

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità diffusa ovunque, con qualche timida schiarita solo sull’Imperiese. Nel pomeriggio e in serata saranno anche possibili dei piovaschi tra Genovesato e Spezzino e relativo entroterra, mentre sull’Imperiese resistono le schiarite alternate ad annuvolamenti.

Venti: si disporranno da libeccio e si faranno tesi dal pomeriggio su Imperiese e Savonese occidentale e nelle valli interne del settore centro-orientale.

Mari: generalmente mosso per onda da sud-ovest, in aumento a molto mosso nel corso del pomeriggio.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +9/12°C, max +12/15°C

Interno: min +4/+9°C, max +9/13°C

Previsioni valide per: giovedì 24 dicembre 2020

Avvisi: burrasca al largo di Libeccio mentre sarà teso su Imperiese e Savonese.

Cielo e Fenomeni: ancora nuvolosità diffusa su gran parte della regione con possibili sgocciolii o brevi rovesci più probabili sul settore centro-orientale.

Venti: burrasca al largo di Libeccio mentre sarà teso su Imperiese e Savonese.

Mari: molto mosso o a tratti agitato.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: venerdì 25 dicembre 2020

Avvisi: Dal primo pomeriggio burrasca forte di tramontana in particolare tra Genova e Savona.

Cielo e Fenomeni: al mattino ancora nuvolosità diffusa sul centro-levante, meno a ponente. Dal pomeriggio possibili rovesci nelle valli interne del settore centro-orientale, con quota neve a Levante in calo sui 700-800m (evoluzione da confermare nei dettagli nei prossimi aggiornamenti).