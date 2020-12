Liguria. La discesa di aria polare sull’Europa occidentale sta caratterizzando il tempo anche in Liguria. Sono attese ancora piogge, nevicate, possibili fenomeni di gelicidio, venti forti e condizioni del mare piuttosto disturbate.

Secondo gli esperti del Centro Limet, nella prima parte della mattinata di oggi, sabato 5 dicembre, avremo una momentanea pausa dei fenomeni sul ponente dove saranno anche possibili delle schiarite, mentre sul centro-levante continueranno ad insistere dei piovaschi. Dalla tarda mattinata/primo pomeriggio intensificazione dei fenomeni sullo spezzino con rovesci anche intensi e possibili locali grandinate, mentre altrove troveremo precipitazioni deboli o al più moderate. Possibile neve fino a fondovalle sulla Val Bormida e oltre i 500 metri sul centro della regione con quota neve in calo verso sera. Non si escludono episodi di gelicidio tra Val Bormida orientale, Val d’Orba e Valle Stura.

Venti tesi/forti da nord sul settore centro-occidentale, moderati da est/sud-est a levante. Mare agitato in mattinata, in graduale calo nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve calo: sulla costa minime tra 3 e 9 gradi, massime tra 7 e 11 gradi; all’interno minime tra -3 e 3 gradi, massime tra 1 e 9 gradi.

Domenica 6 dicembre avremo al mattino residui fenomeni sul centro-levante, mentre troveremo ampi spazi di sereno a ponente. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi sul settore centro-occidentale, mentre sarà ancora presente un po’ di nuvolosità a levante.

Venti deboli da nord sul settore centrale, da deboli a moderati dai quadranti meridionali altrove. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 7 dicembre avremo fenomeni sparsi sul centro-levante, asciutto a ponente con anche delle schiarite.

Temperature su valori stabili.