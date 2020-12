Liguria. Un veloce ma intenso impulso perturbato influenzerà il tempo tra la fine della giornata di oggi e la prima parte di lunedì, determinando ingenti piogge e diffuse nevicate sulla nostre regione.

Previsioni valide per: domenica 27 dicembre 2020

Avvisi: Venti tesi da sud-ovest dalla serata sul Golfo.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cieli sereni ovunque. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità che in serata sfocerà nelle prime precipitazioni sui settori interni centro-orientali, con quota neve attorno a 700/800 metri.

Venti: Moderati da nord al mattino. Ruoteranno da sud/sud-ovest nel pomeriggio, con rinforzi in serata, specie in mare aperto.

Mari: Al mattino stirati o al più poco mossi. In giornata progressivo aumento del moto ondoso, specie a levante.

Temperature: In calo nei valori minimi, stazionarie le massime.

Costa: min +4/+8°C, max +8/+12°C

Interno: min -5/+3°C, max 0/+6°C

Previsioni valide per: lunedì 28 dicembre 2020

Avvisi: Nevicate a tutte le quote sui versanti padani. Risulteranno particolarmente copiose sulle vette trebbio-avetane. Neve fino a quote collinari sui bacini marittimi, con possibili sconfinamenti sulla costa tra Savona e Genova al mattino. Venti tesi/forti da sud/sud-ovest a levante e a largo. Mari molto mossi, fino ad agitati o molto agitati.

Cielo e Fenomeni: Tra la notte e il mattino piogge diffuse, più insistenti sul levante regionale, dove le cumulate potranno divenire rilevanti. Nevicate sono attese a tutte le quote sui versanti padani, risulteranno particolarmente copiose sulle vette trebbio-avetane. La neve giungerà fino a quote collinari anche sui versanti marittimi, con probabili sconfinamenti sulla costa tra Savona e Genova. Entro il pomeriggio cessazione dei fenomeni ovunque, eccezion fatta per le aree interne orientali.

Venti: Moderati da nord sul centro-ponente, tesi/forti da sud/sud-ovest sul medio ed estremo levante.

Mari: Molto mossi, fino ad agitati a levante. Risulteranno molto agitati a largo, con picco d’onda di 5 metri.

Temperature: In calo durante le precipitazioni.

Tendenza per: martedì 29 dicembre 2020

Avvisi: Venti tesi da sud-ovest. Mari molto mossi od agitati.

Cielo e Fenomeni: Molte nubi sulla nostra regione, più compatte sul centro-levante, con possibili nevicate tra val Trebbia e val d’Aveto. Venti tesi da sud-ovest. Mari molto mossi od agitati. Temperature pressochè stazionarie (evoluzione incerta, si raccomanda di seguire i prossimi aggiornamenti).