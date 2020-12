Messa di Natale alle 18, il vescovo di Savona: “Nessun problema ad anticipare l’orario”

Savona. Messe di Natale alle 18:00, nelle prossime ore il nuovo Dpcm, ma sembra sempre più vicina l’impossibilità di celebrare, come da tradizione, a mezzanotte. Secondo le indiscrezioni, infatti, il coprifuoco dalle 22 è una di quelle misure che non dovrebbe sparire durante le festività natalizie.

Diverse le opinioni sull’argomento, anche da parte della Chiesa. Dai sacerdoti che parlano di tradizioni da rispettare, a chi invece non ritiene lo spostamento di orario un problema. Tra questi il vescovo di Savona, mons. Calogero Marino che, senza tanti giri di parole, commenta: “La Messa di Natale è della notte di Natale, non di mezzanotte, quindi può essere anticipata come del resto fa il Papa e come ho fatto io tante volte nella mia parrocchia a Lavagna, non c’è nessun problema”.

Sull’argomento è intervenuto ieri ai microfoni di Ivg anche mons. Gugliemo Borghetti, vescovo della diocesi di Albenga-Imperia, la cui visione non si allontana da quella del collega savonese: “Celebrare a mezzanotte non è un dogma” ha dichiarato.

Intanto, oggi verranno pubblicate le linee guida della Commissione Europea sulle festività natalizie. È già stato anticipato che non ci sarà alcun divieto delle funzioni religiose, ma la raccomandazione è quella di evitare gli assembramenti, quindi meglio che le messe si svolgano online, in tv o radio.