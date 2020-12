Mercedes sceglie le bellezze del finalese per lanciare il suo nuovo van

Finale Ligure. Sono le bellezze e le iconiche strade del finalese, dal mare all’entroterra, le protagoniste del nuovo spot voluto da Mercedes-Benz per promuovere la nuova Classe V.

Il video, caricato sul canale Youtube ufficiale della casa automobilistica tedesca, mostra la nuova monovolume in viaggio sulle strade delle nostra riviera. Nello spot, in particolare, si riconoscono le strade divenute famose a livello internazionale per l’outdoor finalese, ma anche le ormai celebri curve a strapiombo sul mare del Malpasso, che ancora una volta tornano ad essere scelte da un brand internazionale per lanciare un prodotto (o girare un film).

Una pubblicità che strizza l’occhio agli appassionati di mountain bike e dell’outdoor: “È la dimostrazione del grande appeal che le nostre valli hanno in questo crescente segmento turistico – ha commentato sul suo profilo facebook il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo -. Confesso di aver fatto un ‘salto’ quando ho visto, fra le immagini di questo bellissimo spot, dove si riconoscono il Malpasso e le valli finalesi, uno scorcio della nostra Chiesa, del campanile e delle sue cupole”.