Mascherine fornite alle scuole sotto accusa: riferiti cattivi odori e irritazioni, indaga la Procura

Savona. Le mascherine fornite dalla scuola ai figli non soddisfano i genitori, e i loro dubbi finiscono sul tavolo della Procura. Succede a Savona, dove nei giorni scorsi il procuratore Ubaldo Pelosi ha aperto una indagine proprio sulle mascherine fornite dal Ministero dell’Istruzione agli istituti scolastici.

A dare il via agli accertamenti le lamentele di alcuni genitori sulla qualità dei dispositivi. Sotto accusa il cattivo odore che, secondo alcuni di loro, emanerebbero le mascherine, e c’è anche chi ha riferito di irritazioni. Per fugare ogni dubbio il procuratore ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando il reato di presunta frode in commercio: “Le mascherine inviate dal Miur alle scuole sono ovviamente certificate – spiega Pelosi – ma ad attestare la rispondenza dei prodotti alle norme sono le ditte fornitrici. L’indagine è volta ad accertare che le mascherine rispondano davvero a quanto riportato nei documenti”.

Nei giorni scorsi gli uomini della Guardia di Finanza di Savona sono stati in alcuni licei savonesi per prelevare un campione di mascherine, che ora saranno analizzate da un laboratorio con l’obiettivo di verificare in modo certo se siano davvero a norma.