Provincia. Il savonese si è risvegliato questa mattina sotto la neve. La dama bianca ha fatto capolino non solo nell’entroterra (dove è solita presentarsi in questo periodo) ma anche sulla costa di ponente (una vera e propria rarità).

Sempre in mattinata, alcune località della riviera sono state raggiunte da un’importante mareggiata, che era stata anticipata con largo anticipo dalle ultime previsioni meteorologiche.

Ad essere colpita nuovamente dalla forza delle onde è stata la città di Alassio, flagellata nelle ultime ore da una mareggiata che sta erodendo il litorale. Un fenomeno, quest’ultimo, tristemente noto nella città del Muretto. Il sindaco Marco Melgrati per far fronte alla situazione ha disposto la chiusura della strada dalla pineta fino al porto.

Ma per gli sportivi e gli appassionati di surf le mareggiate ad Alassio non sono solo sinonimo di disagi, ma anche di divertimento. Alcuni surfisti non hanno perso tempo e hanno quindi colto l’occasione (e l’ok del Decreto di Natale) per andare a caccia di onde in una giornata che ha davvero mostrato le tante sfumature del nostro clima.

Ma anche a Varazze (dove la neve non si è fermata) e a Celle Ligure (dove la dama bianca, invece, si è fatta vedere) alcuni sportivi coraggiosi hanno provato a sfidare le onde del mare.