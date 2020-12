Maltempo, prolungata l’allerta meteo per temporali e neve

Liguria. Come previsto pioggia, temporali, neve, venti forti e mare con moto ondoso in aumento caratterizzano questa giornata in Liguria. I fenomeni sono destinati a proseguire in giornata e riprendere, dopo una breve pausa, anche domani, sabato 5 dicembre. Arpal ha, quindi, modificato e prolungato l’allerta meteo.

L’allerta per piogge diffuse e temporali avrà la seguente suddivisione. Sul centro e versanti padani di levante (zone B ed E) sarà allerta gialla fino a mezzanotte di oggi; sul levante (zona C) sarà gialla fino alle 4 di domani, sabato 5 dicembre.

L’allerta per neve interesserà le seguenti aree. Sui versanti padani di ponente (zona D) sarà allerta arancione fino a mezzanotte di oggi; sui versanti padani di levante (zona E) e comuni interni della zona B (centro della regione) sarà gialla fino a mezzanotte di oggi; domani, sabato 5 dicembre, sarà allerta gialla sulle zone D, E e comuni interni di B dalle 12 alle 24.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

La perturbazione prevista ieri è in azione sulla Liguria e determina piogge diffuse, localmente anche forti, temporali, nevicate dove le temperature lo consentono oltre a venti anche di burrasca e mare con moto ondoso in aumento. Per quanto riguarda le piogge l’intensità massima oraria (tra moderata e forte) si è registrata a Genova Fiumara con 30 millimetri, Airole (Imperia) con 29, Premanico (Genova) con 28, Genova Bolzaneto con 25.4. Dalla mezzanotte si segnalano 64 millimetri a Isoverde (Campomorone, Genova), 63.4 a La Presa di Bargagli (Genova), 62.8 a Premanico (Genova).Da segnalare che la stazione del Comune di Genova a San Cosimo di Struppa ha registrato 97.8 millimetri.

Nevicate interessano sono le zone interne del centro e del Ponente regionale : i nivometri della rete Omirl registrano 18 centimetri a Monte Settepani (Osiglia, Savona), 14 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona), 10 a Dego Girini (Savona), 8 a Urbe Vara Superiore (Savona), 3 a Campo Ligure (Genova). Locali casi di gelicidio, possibili anche nelle prossime ore, sono segnalati in particolare sui versanti padani di Levante. Ci sono poi i venti anche di burrasca o burrasca forte: i dati più significativi sono 162 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova), 115.6 a Monte Pennello (Genova) mentre, a Genova città, Punta Vagno ha toccato 98.3 km/h.

Nelle prossime ore avremo ancora precipitazioni seguite da brevi e temporanee pause. In serata i fenomeni riprenderanno un po’ovunque, con rovesci localmente forti e temporali in particolare sul centro Levante; nel corso della notte attenuazione delle precipitazioni con ultimi fenomeni sull’estremo Levante. Ancora da segnalare i venti di burrasca o burrasca forte, meridionali a Levante, settentrionali sul centro della regione e le mareggiate, più intense sempre a Levante.

Domani, sabato 5 dicembre è attesa, da metà giornata, una ripresa delle precipitazioni con piogge diffuse che, associate all’ingresso di aria fredda in quota, potranno provocare nuove nevicate sui versanti padani di Ponente e di Levante e nelle zone interne del settore centrale (interessando anche i relativi tratti autostradali). Per domenica 6 dicembre si prospetta un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati dall’avviso meteo emesso questa mattina.

Oggi venerdì 4 dicembre tempo perturbato con piogge diffuse, di intensità moderata sulle zone C, E; previste cumulate significative sulle zone A, B, D, elevate su C, E. Alta probabilità di temporali forti o organizzati sulle zone B, C, E. Nevicate deboli, anche a carattere di rovescio, su interno di B (200-300 metri sul livello del mare) e su E, moderate su D; i fenomeni interesseranno anche i relativi tratti autostradali. Venti di burrasca da nord su B, raffiche di 60-70 chilometri orari, burrasca forte da Sud-Est su C e parte orientale di B, raffiche di 90/100 chilometri orari,. Mareggiate su A,B, intensa su C.

Domani sabato 5 dicembre dalle ore centrali piogge diffuse, quantitativi significativi su C, nevicate deboli nell’interno di B (200-300 metri sul livello del mare) e sulle zone D, E: i fenomeni a carattere nevoso interesseranno anche i relativi tratti autostradali. Nel pomeriggio rinforzo dei venti da nord, nord-ovest sulle zone A, B e D con possibili raffiche fino 60-70 chilometri orari, da est, sud-est su C. Fino al mattino mareggiata da sud su B, C in graduale attenuazione, localmente agitato su A.

Dopodomani domenica 6 dicembre fino al mattino venti forti da nord, nord-ovest con possibili raffiche fino 50-60 chilometri orari, in particolare sulle zone B e D, dove potranno verificarsi condizioni di disagio fisiologico per freddo.Fino al mattino venti forti da nord, nord-ovest con possibili raffiche fino 50-60 chilometri orari, in particolare sulle zone B e D, dove potranno verificarsi condizioni di disagio fisiologico per freddo.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.