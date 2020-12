Maltempo in arrivo, allerta meteo per temporali e neve sul savonese

Liguria. Questa notte la Liguria sarà interessata da una prima fase di maltempo intensa e veloce, che porterà fenomeni di varia natura sulla nostra regione: piogge, temporali, neve anche in prossimità della costa, calo termico con disagio da freddo e possibile gelicidio, venti forti e mareggiate intense. I prevedibili effetti al suolo hanno portato Arpal a emanare le seguenti allerte meteo per domani, lunedì 28 dicembre.

L’allerta gialla per temporali, nella nostra provincia, interesserà solamente la costa da Spotorno a Varazze (nei bacini piccoli e medi): inizierà a mezzanotte e durerà fino alle 8 di domattina.

Più articolata invece l’allerta per neve. Nei Comuni interni della zona A (costa da Andora a Noli e valle del Centa) e in quelli costieri della zona B (Spotorno-Varazze) sarà gialla da mezzanotte alle 12. Nei Comuni interni della zona B, invece, sarà gialla da mezzanotte alle 2, arancione fino alle 8 e poi di nuovo gialla fino alle 12. Nella zona D (l’entroterra valbormidese) sarà gialla già a partire dalle ore 22 di oggi: diventerà ugualmente arancione alle 2 di notte e tornerà gialla dalle 8 alle 12.

Dopo il sole che ha caratterizzato la giornata di ieri e la mattinata odierna, e che tornerà a far capolino qua e là nella parte centrale di domani prima di un nuovo peggioramento sul levante lunedì sera, la Liguria oggi sarà raggiunta presto da nubi in arrivo da Ovest.

La scorsa notte, con il cielo sereno, si sono registrate temperature già rigide un po’ su tutta la regione: il record del freddo è di Calizzano (Savona) con -9.8, seguito da Colle di Nava (Imperia) con -7.9 e -7.4 a Santo Stefano d’Aveto (Genova). Ampiamente sotto zero Pratomollo (Genova) con -6.8, Sassello (Savona) con -6.6, -5.4 a Torriglia Garaventa (Genova), -5.1 a Cairo Montenotte (Savona), -5.0 a Montoggio (Genova), -4.6 a Padivarma (La Spezia, minima più bassa in provincia), -3.1 a Rossiglione (Genova). Freddo anche nei capoluoghi di provincia: Genova Centro Funzionale 5.0 (a Monte Pennello toccati -3.1, a Pontedecimo 1.1), Savona Istituto Nautico 4.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 4.9, La Spezia 3.8. Venti settentrionali con raffiche di burrasca che, a Casoni di Suvero, nello spezzino, hanno soffiato a 115.2 km/h.

Tornando alla previsione, dalla serata odierno avremo le prime precipitazioni, inizialmente sparse, poi più diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, possibili un po’ su tutta la regione e più insistenti sul centro-levante: sarà neve nell’interno (con interessamento dei tracciati autostradali A6-A26-A7), con quota neve in calo con il passare delle ore e possibili sconfinamenti nei settori costieri centrali; altrove sarà invece pioggia.

Il rinforzo dei venti da nord sul settore centrale, infatti, creerà condizioni di convergenza con quelli meridionali che soffiano molto intensi soprattutto a levante: perciò, per via della tramontana, fino a inizio mattinata i fiocchi di neve potranno sospingersi in costa fra Genova e Savona.

Durante la giornata e in particolare dalla serata attenzione alle mareggiate intense di libeccio che riguarderanno soprattutto le coste di centro-levante.

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati dall’AVVISO METEO emesso questa mattina:

OGGI DOMENICA 27 DICEMBRE: In serata l’approssimarsi di una perturbazione è associato a precipitazioni sparse e locali rovesci, specie su CE. Quota neve oltre 500-600 m, in calo fino a fondovalle su D e parte occidentale di E. Non si escludono locali episodi di gelicidio nella notte. In serata venti in intensificazione dai quadranti meridionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su parte orientale di B e C e in genere sui rilievi, localmente forti (40-50 km/h) altrove.

DOMANI LUNEDÌ 28 DICEMBRE: Fino al mattino piogge diffuse anche a carattere temporalesco, cumulate elevate su C, significative su BE. Alta probabilità di temporali forti su BCE. Nevicate moderate a tutte le quote su D, parte occidentale di E e interno di B, spolverate anche sulla costa su B, quota neve oltre 600-800 m su AC e parte orientale di E. Venti meridionali di burrasca forte (70-80 km/h) su C nelle prime ore, di burrasca (60-70 km/h) su A e rilievi di E, settentrionali di burrasca su B al mattino. Mareggiate diffuse di libeccio, intense su BC specie dalla sera.

DOPODOMANI MARTEDÌ 29 DICEMBRE: Nella prima parte della giornata insiste il flusso umido sudoccidentale con precipitazioni diffuse a Levante, con cumulate significative su C. Quota neve oltre 800-1000 m. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su ABC nelle prime ore, in attenuazione e rotazione dai quadranti settentrionali su B. Mare molto agitato con mareggiate estese e intense su BC nella notte, in graduale scaduta dalla mattinata.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria). Sulla pagina Facebook di Arpal post con immagini, grafici e dati.