Sassello. L’intensa nevicata di ieri e il maltempo che ha imperversato sull’entroterra savonese e ligure ha provocato conseguenze e forti disagi alla viabilità.

A causa della neve diverse piante lungo la SS 334 del Sassello sono anora pericolanti, per questo Anas ha deciso di chiudere temporaneamente il tratto viario dal Km 17 al Km 20 per consentire il taglio delle piante e la messa in sicurezza della strada.

Foto 2 di 2



Il transito di eventuali mezzi di soccorso è assicurato dai movieri di Anas.

Ad ora, Sassello è raggiungibile per chi arriva da Albisola, svoltando a sinistra a Giovo sulla Sp 542 di Pontinvrea e proseguendo sulla Sp 50 Pontinvrea – Mioglia e sulla Sp 10 Mioglia – Miogliola. In seguito, all’altezza del ponte sull’Erro, girando a destra, si torna sulla SS 334 verso Sassello.

Secondo quanto appreso, già in giornata il transito dovrebbe essere riaperto.

Nel corso della serata di ieri non sono mancate cricità in altre zone dell’entroterra, come sulla Sp 542 a Giusvalla: anche in questo caso la viabilità è stata chiusa al traffico e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

Nella notte altri interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti in diverse zone del savonese. L’azione di controllo e monitoraggio sui tratti della viabilità provinciale e ordinaria proseguirà anche nella giornata di oggi.