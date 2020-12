Mallare piange la scomparsa del ristoratore Giuseppe Realini

Mallare. Una scomparsa improvvisa che lascia attonita le comunità di Mallare e Altare. Stroncato da un infarto, infatti, è morto Giuseppe Realini, noto per il suo passato da consigliere comunale ma, soprattutto, per essere il gestore, insieme alla moglie Maura, dello storico ristorante K3.

Classe 1956, l’uomo per anni aveva partecipato alla vita amministrativa di Mallare nella maggioranza con l’ex sindaco Piero Giribone, e si era candidato anche all’ultima tornata elettorale, concludendo così la sua esperienza politica.

Insieme alla famiglia, oltre alla consorte anche con i figli Luca e Matteo, portava avanti la sua attività in località Acque, ad Altare, nota per la sua cucina tradizionale che anche in questo anno di difficoltà legata all’emergenza sanitaria non ha mai chiuso i battenti portando per la Val Bormida i piatti del territorio.

Quello che è stato il suo gruppo consigliare, “Mallare nel futuro”, ha scritto su Facebook un messaggio di cordoglio: “Giunti in conclusione di questo nefasto 2020, ci troviamo a pubblicare il post che nessuno vorrebbe mai fare. Purtroppo è venuto a mancare Giuseppe Realini, nostro candidato nell’ultima tornata elettorale e per anni consigliere comunale di Mallare. Conosciuto in tutta la Valbormida grazie all’attività di ristorazione che portava avanti con tutta la famiglia. Di lui porteremo sempre nel cuore la simpatia e la capacità di farsi ben volere. Un pensiero ed un abbraccio vanno in particolare alla moglie Maura e ai figli Matteo e Luca”.