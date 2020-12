Lutto a Toirano, è scomparsa Maria Battistina Maineri. L’amministrazione: “Era un po’ la nonna di tutti”

Toirano. “Oggi la comunità di Toirano piange la scomparsa di un altro pilastro importante della sua storia. Si è spenta Maineri Maria Battistina , “Tina” nata a Toirano il 13 luglio 1926”. Lo comunicano, sulla pagina Facebook del Comune, dall’amministrazione comunale di Toirano.

“Tina – raccontano dal Comune – ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro in campagna e alla sua amata Toirano.

Rimasta vedova da giovane, con grande forza è sempre andata avanti, con la sorella ‘Angelina’ la ricordiamo nei terreni a coltivare o a raccogliere le olive. Era diventata nonna e bisnonna di due splendidi nipoti”.

“Era una delle ultime testimoni del terribile Bombardamento che ha colpito Toirano il 12 agosto 1944 – prosegue il ricordo dell’amministrazione comunale -. Non appena l’allarme bombe suonò si andò a rifugiare nella Grotta di Santa Lucia e vi rimase per circa quaranta giorni. Aveva raccontato la sua esperienza ai bambini delle nostre scuole, in più occasioni, con grande lucidità e passione, portando la sua forza e il suo dolore. La ricordiamo nella ‘Fascetta’, dove abitava con la figlia Marisa, seduta dalla finestra a cucire o sui gradini di fronte a chiacchierare con le vicine o con il suo grembiule ad accudire le aiuole e a dare da bere ai fiori”-

“La ricordiamo a San Pietro al Monte, durante la festa del 1^ maggio, tanto cara ai Toiranesi, salire a piedi o prendere l’elicottero per essere presente alla Messa delle 11 e alla benedizione della Valle – concludono – Tina era un po’ la ‘Nonna’ di tutti, sempre sorridente, cordiale e disponibile. Ci stringiamo di cuore attorno a Marisa, Roberta e Antonella e a tutti i familiari nel suo ricordo. Mancherà a tutti, mancheranno i suoi sorrisi, i suoi insegnamenti, i suoi racconti e il suo grande amore per Toirano”.