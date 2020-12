Celle Ligure. Ancora una manciata di giorni e Celle Ligure si accenderà per il Natale. E quest’anno le illuminazioni avranno un significato più profondo: getteranno luce su su un periodo drammaticamente buio.

L’amministrazione comunale è andata incontro ai commercianti occupandosi delle luminarie e pagando interamente la spesa: “Questa è stata la volontà del Comune in un anno particolarmente difficile – dice l’assessore al commercio Stefania Sebberu – E’ una spesa più pesante perché rispetto agli scorsi anni non c’è l’appoggio e il sostegno dei commercianti ma comunque è un esborso gestibile. Siamo contenti di poter dare una mano agli esercenti.”

Foto 2 di 2



Conto alla rovescia quindi per vedere risplendere le vie principali: Aicardi, Consolazione, Boagno, davanti al comune per quanto riguarda la parte storica, e poi via Colla, appena riasfaltata.

Appuntamento a martedì 8 dicembre, data nella quale verrà anche illuminato il tradizionale Presepe che si snoda lungo la strada che porta alla frazione dei Ferrari.