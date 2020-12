Loano. Lo scorso weekend, sui campi del circolo del tennis di Loano gestito dall’Asd Tennis e Sport Educativo Zizzini, si è svolto il Torneo Open Rodeo Invernale, torneo FIT modalità rodeo ovvero, con incontri 2 set su 3 ai quattro game e con tie-break sul 3 pari.

Nel tabellone maschile primo posto per Filippo Gallo, classificato 2.7, tesserato per il Pinamare Andora, che si è imposto in finale su Lorenzo Bonatti, 3.3 dello Junior Tennis Milano, con il punteggio di 34 40 40.

In campo femminile Sofia Coati, 2.7 del Taggese TC, ha vinto in finale contro Giulia Orrù, 2.8 del Tennis Sanremo, con il punteggio di 40 42.

Tra i giocatori di casa ottimo piazzamento per Veronica Giusto 3.2 che ha perso al terzo set in semifinale con la futura vincitrice Coati.

Nelle foto: i finalisti delle due competizioni