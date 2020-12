Loano, contributo regionale per le luminarie natalizie

Loano. Ammonta a poco meno di 5 mila euro il contributo che la Regione Liguria ha assegnato al Comune di Loano a parziale copertura dei costi sostenuti per l’allestimento delle “Mille luci delle feste”, le luminarie artistiche con cui la città saluta ogni anno l’arrivo del Natale.

“In questa fase di emergenza sanitaria – commenta il sindaco di Loano Luigi Pignocca – la nostra amministrazione ha voluto investire oltre 65 mila euro e rinnovare il progetto delle ‘Mille luci delle feste’ per regalare a tutti i nostri concittadini ed ospiti un po’ di quel calore e quell’atmosfera che rendono Natale il periodo più speciale dell’anno. Il grande albero con migliaia di luci a led in piazza Italia, la stella di piazza Rocca e la pallina di Natale in passeggiata e tutte le altre luminarie hanno ottenuto da subito un grande successo e di questo non possiamo che essere lieti”.

“Sempre a causa dell’emergenza da Covid-19 – aggiunge il sindaco Pignocca – quest’anno tutte le amministrazioni locali hanno dovuto fare i conti con una rilevante riduzione delle risorse a propria disposizione. Per questo, un contributo come quello giunto dalla Regione è sempre molto importante e ‘gradito’. Perciò voglio personalmente ringraziare il presidente Giovanni Toti e la sua giunta per sensibilità dimostrata nei confronti dei Comuni che hanno beneficiato di tali stanziamenti”.