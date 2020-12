Lions e Leo in aiuto dei bisognosi: a Finale arriva il “Farmaco sospeso”

Ponente. I Lions e Leo del Lions Club Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure Host, in collaborazione con la Farmacia del Maestrale in via Garibaldi 33 a Finale, hanno organizzato l’iniziativa “Farmaco sospeso” per aiutare le fasce più deboli della popolazione.

Partecipare è molto semplice: è sufficiente inserire il proprio contributo nella scatola rossa lasciata sul banco della Farmacia del Maestrale. La scatola riporta la frase “Farmaco sospeso” e il logo di Lions e Leo.

Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di farmaci che saranno poi donati alle famiglie con Isee inferiore ai 7 mila euro.

“Questo Natale il tuo aiuto potrà accendere la luce del cuore. Grazie a nome di tutti i soci Lions e Leo”, è il commento della presidente Antonella Partigliani e del presidente Alessandro Testa.