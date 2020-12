Lions Club Alassio, un webinar per parlare degli effetti psicologici della quarantena

Alassio. Un webinar per parlare delle conseguenze del coronavirus dal punto di vista psicologico. Questa l’iniziativa del Lions Club Alassio “Baia del Sole” che, martedì 8 dicembre alle ore 21, proporrà sula piattaforma Zoom il seminario interattivo dal titolo: “La vita al tempo del covid – gli effetti psicologici della quarantena”.

“Il virus – dichiarano i soci del Lions – in modo inaspettato ed improvviso ha modificato la nostra quotidianità, il relazionarci agli altri e la visione di progetti a breve e medio termine. Per tali motivazioni abbiamo chiesto alla dottoressa Sabrina Bonino, psicologa e psicoterapeuta del Santa Corona di Pietra Ligure, di spiegare nel corso di una serata divulgativa come ciò può essere un fattore di rischio per la salute mentale sia della popolazione sia degli operatori sanitari provocando alterazioni nelle funzioni sociali, cognitive ed emotive”.

“Riconoscere le difficoltà psicologiche – dichiara la relatrice Sabrina Bonino – ci permette di chiedere un aiuto qualificato e superarle, così da occuparci anziché pre -occuparci del covid ricordando come lo stress post traumatico sia una reazione normale di una persona normale ad un evento anormale” conclude.