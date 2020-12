L’impegno di Accademia Kronos: “In questo anno pieno di avversità, sempre presenti sul territorio”

Savona. Nonostante le avversità che hanno caratterizzato quest’anno, i volontari di Accademia Kronos del Ponente ligure sono stati “costantemente presenti sul territorio a salvaguardia degli animali e dell’ambiente”.

A fare un bilancio gli stessi volontari che specificano: “A inizio anno, con la scoperta dei primi casi di covid 19 in un albergo di Alassio, ci siamo mobilitati per accudire nei suoi bisogni il cagnolino di una signora in quarantena, cliente della struttura”. Ma, con il protrarsi della pandemia “ci siamo trovati a fronteggiare le necessità degli animali di molte famiglie, segnalate dai servizi sociali, fornendo loro cibo e cure per i loro amici pelosi” confessano dall’accademia.

“Inoltre abbiamo fatto servizio di dogsitter ad altri nuclei famigliari sottoposti a quarantena sanitaria – ci tengono a dire – Nel contempo abbiamo continuato la raccolta e il mantenimento di molti gatti delle colonie feline seguite da noi e numerosi cani, nelle provincie di Savona e Imperia”.

“Grazie alla solidarietà di una moltitudine di persone, i nostri carrelli fissi collocati in molti supermercati sono sempre stati colmi. Si sono aggiunte le donazioni di 2 bancali di crocchette da parte della ditta Morando e 8 da parte di un’altra ditta che preferisce rimanere anonima. Abbiamo pure trovato il tempo di creare altre 2 sezioni AK, Imperia e Savona Letimbro Lavagnola, già attive e fattivamente impegnate sul territorio e di porre le basi per la prossima apertura della sezione di Andora e di un altra in provincia di Imperia” fanno sapere.

Poi concludono: “Ringraziando tutti quelli che in questo infausto 2020 ci hanno aiutato, ricordando che sono ancora presenti i carrelli fissi nei supermercati e disponibili i nostri calendari 2021 e sono aperte le iscrizioni per nuovi soci, formuliamo a tutti i più calorosi auguri di Buone Feste”.