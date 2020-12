Liguria, di nuovo in crescita l’indice Rt (1,07). L’Iss: “Prorogare restrizioni anche dopo le feste”

Liguria. Di nuovo in crescita l’indice Rt della Liguria, tra le regioni con il dato con più alto. A renderlo noto è la bozza di monitoraggio della cabina di regia dell’Iss-ministero della Salute, pubblicata nella tarda serata di ieri e riguardante il periodo 22-27 dicembre.

“L’Rt puntuale, compatibile con uno scenario tipo 2 – avvertono – desta particolare preoccupazione e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche alla fine di queste festività”.

Secondo l’ultimo monitoraggio, l’indice Rt in Italia è in media dello 0,93, mentre in Liguria così come in Veneto e Calabria è risalito sopra l’uno. Ovviamente la decisione di prolungare eventuali restrizioni, il che potrebbe significare tenere la Liguria in fascia arancione il 7 gennaio, non dipende solo dall’Rt ma dal complesso sistema di analisi che comprende circa 20 fattori e che il Governo dovrà valutare in vista della fine delle festività.