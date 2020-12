Savona. Terzo ed ultimo giorno di gare, questa mattina, nella piscina Zanelli di Savona, dove si è concluso il concentramento denominato Qualification Round II valevole per la Len Euro Cup, coppa europea di pallanuoto.

I biancorossi allenati da Alberto Angelini hanno perso questa mattina il secondo incontro della giornata con il VK Radnicki per 14 a 7 e non sono riusciti a centrare la qualificazione, ma va ricordato che in tutti e tre gli incontri disputati nel girone i savonesi hanno giocato privi di cinque titolari. La grinta e l’impegno dei pochi veterani rimasti in formazione e dei tanti giovani che hanno completato la rosa sono bastati solamente per battere il Potsdam, ma non sono stati sufficienti per avere la meglio sulla squadra spagnola e su quella serba.

Nel primo incontro della giornata il Mediterrani ha battuto i tedeschi dell’OSC Potsdam con identico risultato. Alla luce degli ultimi risultati di questa mattina, accedono alla fase successiva il Radniki con 9 punti ed il Mediterrani con 6 punti. Eliminate la Rari Nantes Savona, a quota 3 punti, e l’OSC Potsdam, fermo a 0.

Nella partita odierna i savonesi hanno retto fino al 3 pari con il quale si è chiuso il primo tempo. Nella seconda frazione la formazione serba ha preso il largo, complice lo 0 su 3 in superiorità dei padroni di casa. Il Radnicki ha allungato fino al 3-9, poi un parziale di 4 a 0, frutto di una tripletta di Fondelli, ha permesso alla Rari di rientrare in gara. Ma il quarto tempo ha spazzato via ogni dubbio e, trascinata dalla reti di Rasovic, la formazione di Kragujevac ha allungato fino al definitivo più 7.

Di seguito i tabellini delle due partite giocate oggi a Savona.

OSC Potsdam – CE Mediterrani 7-14

(Parziali: 1-3, 1-3, 1-5, 4-3)

OSC Potsdam: Thom, Huppe 1, Seifert 1, Costa 2, Gottfried, Tadin 2, Fl. Korbel, Küppers 1, Fe. Korbel, Zech, Schulz, Eisenreich, Dortmann. All. Alexander Tchigir

CE Mediterrani: Santis Cruz, Gorria Puga 1, Frigola Navarro 2, Corres Hernandez 1, Galeev Galeev, Minguell Alferez 2, Roca Barcelò, Vujovic, Perez Polonio 3, Edwards, Garcia Urzainqui 2, Garcia Hernandez 3, Ortega Garcia. All. Jahzeel Martinez Espejo.

Arbitri: Levan Berishvili (Geo) e Arkadii Voevocin (Rus). Delegato Len: Gadi Schwartz (Isr).

Note. Usciti per tre falli: Küppers nel terzo tempo, Zech e Frigola Navarro nel quarto tempo. Espulso definitivamente con sostituzione Garcia Urzainqui nel secondo tempo.

Carige Rari Nantes Savona – VK Radnicki 7-14

(Parziali: 3-3, 0-4, 4-2, 0-5)

Carige Rari Nantes Savona: Da Rold, An. Patchaliev 1, Bertino, G. Maricone, Cora, Rizzo 2, Urbinati, Bruni, Bragantini, Fondelli 4, Giovanetti, Caldieri, Massaro. All. Alberto Angelini.

VK Radnicki: Dobozanov, S. Rasovic 6, N. Stanojevic, F. Jankovic, Toholj 1, Krug, Ukropina 3, Tanasijevic, Pljevancic, Milicic, Lukic 2, Radulovic 2, Todorovski, Radulovic. All. Uros Stevanovic.

Arbitri: Zsolt Marjay (Ungheria) e Michail Birakis (Grecia). Delegato Len: Gadi Schwartz (Israele).

Note. Superiorità numeriche: Savona 5 su 16 più 1 rigore realizzato, Radnicki 3 su 9 più 1 rigore realizzato. Usciti per tre falli: Pljevancic nel terzo tempo.