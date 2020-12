L’Asd Savona presenta la nuova maglia, il vicepresidente Marinelli: “Come sarà? Ricorderà la storia della squadra”

L’Asd Savona calcio ha deciso di anticipare la presentazione della nuova maglia a domani sera alle ore 21 sui canali social della società.

Si tratta di un momento da tempo atteso e posticipato fino a domani in virtù della pandemia, ragione per cui l’evento sarà fruibile soltanto online. “Avremmo voluto farlo a ottobre – commenta il vicepresidente Simone Marinelli – ma alla fine abbiamo dovuto rimandare. Teniamo molto a questa presentazione e crediamo che i nostri sostenitori e tutto il mondo biancoblù apprezzeranno molto la nuova divisa”.

Come sarà non è ancora dato saperlo, il vicepresidente non vuole ovviamente rovinare la sorpresa, ma una cosa è certa: lo stile della nuova maglia non sarà in rottura con il passato. “C’è grande voglia di fare questa presentazione. Al momento posso solo dire che sarà una casacca che rimanderà alla storia del Savona. Si tratta di uno dei primi passi compiuti dalla nostra realtà, che ha come obiettivo futuro quello di ritornare al ‘Bacigalupo’”, aggiunge Marinelli.

L’Asd Savona è anche molto attivo sul sociale. Insieme all’associazione Chicchi di Riso, infatti, distribuirà più di duecento panettoni all’ospedale San Paolo di Savona il prossimo 23 dicembre. L’iniziativa è promossa insieme all’esercizio commerciale SpeedWheel di Savona, partner della società.

Infine, i ringraziamenti di fine anno: “Tengo a ringraziare – conclude Marinelli – tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e in particolare le famiglie della nostra leva giovanile (2006/2007) per aver riposto fiducia in noi”.