Albissola Marina. L’arte ceramica come medicina contro la solitudine e lo sconforto causato dal Coronavirus. Questa l’iniziativa dell’associazione Amici della Ceramica-Circolo Nicolò Poggi, che regalano ai cittadini interessati il materiale per la realizzazione dei lavori.

Nonostante la chiusura a causa del Covid-19, l’associazione con sede in via Isola 11 ad Albissola Marina ha scelto di portare avanti l’attività culturale e di volontariato “per mantenere vivo il legame con gli amanti della ceramica, visto le recenti disposizioni che limitano, ancora una volta, le attività in presenza”.

Foto 2 di 2



“Riscoprire l’arte della ceramica, suscitare il desiderio di cimentarsi a casa propria con la creta, plasmare l’argilla secondo l’impulso creativo, occupare il tempo libero, creare opere fantastiche aiuta a superare la noia e i momenti di solitudine e sconforto” spiegano dall’associazione.

Per aiutare concretamente la popolazione, gli Amici della Ceramica- Circolo Nicolò Poggi offrono gratuitamente: creta, colori, cristallina e smalto, mentre per la cottura delle opere realizzate si chiederà un parziale rimborso spese.

Per le iscrizioni mandare una mail all’indirizzo giuseppadistefano@gmail.com o telefonare al 388.9853420 o 320.3746806 per fissare un appuntamento per il ritiro del materiale necessario alla realizzazione dei lavori.