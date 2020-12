La Lac: “Cacciatori liberi di uscire dai Comuni nonostante il divieto, ennesima marchetta della Regione”

Liguria. “Il presidente della Regione Liguria Toti ha firmato l’ordinanza numero 86 del 23 dicembre 2020 con la quale ammette lo spostamento dei cacciatori liguri in eventuale zona arancione e durante i blocchi festivi, in tutti i comuni degli Ambiti Territoriali di Caccia (in genere grandi come mezza provincia) a cui sono iscritti, sino al 15 gennaio 2021, in palese violazione dell’ultimo Dpcm del 3 dicembre scorso in materia di misure per fronteggiare l’epidemia da Covid-19”. La denuncia arriva dalla Lega Abolizione Caccia, che definisce la misura una “marchetta di fine anno in favore della piccola lobby dei cacciatori liguri”.

“Surreali le motivazioni a sostegno del provvedimento (che include anche l’allenamento dei cani da caccia). Tra queste ‘la tutela della sicurezza e della incolumità delle persone’ (sic !), l’asserita ‘attività di pubblico servizio’ prestata da chi si diverte dei boschi e campagne con un fucile in spalla, per arrivare alla ‘limitazione die sinistri stradali’. In pratica sparare ai tordi da un appostamento, o ricercare una beccaccia nel bosco per abbatterla, viene equiparato all’essere un pompiere o un medico condotto”.

La Lega Abolizione Caccia evidenzia “nel silenzio assordante dei prefetti, lo sfregio alle disposizioni statali e l’illegale disparità di trattamento con i ‘normali’ cittadini, che (specialmente nei giorni interessati dal Decreto-Legge Natale 172/2020) non possono spostarsi per motivi meramente ricreativi da un comune all’altro, visto che per le fucilate agli animali selvatici le disposizioni nazionali non hanno previsto alcuna deroga”.