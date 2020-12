La distribuzione doni per i bimbi meno fortunati si farà domani e domenica a Villa Cambiaso

Savona. Ha potuto finalmente essere varata la distribuzione di doni e libri per i bambini delle famiglie in difficoltà “perché – spiegano gli organizzatori – la solidarietà abbatte ogni ostacolo e ogni frontiera”.

Il Centro di documentazione Logos e il Coordinamento studentesco 17centoinpiazza hanno annunciato che la distribuzione avrà luogo a Villa Cambiaso, in via Torino 10, “grazie alla sensibilità della famiglia del compianto Pio Vintera, che ha messo a disposizione la struttura”.

L’iniziativa è in programma domani, sabato 19 dicembre, dalle 10 alle 18, e domenica 20 dalle 10 alle 13.

“Volontari di tutte le età – spiegano ancora gli organizzatori – hanno lavorato per settimane per raccogliere, sanificare, confezionare e catalogare un ingente quantitativo di giocattoli e libri donati dalla cittadinanza savonese”.

Logos e il Comitato studentesco, assieme al Circolo Bogliani di Lotta Comunista che ha sede in via San Lorenzo, avevano chiesto di effettuare la distribuzione in piazza Sisto IV. Spiegano: “Avevamo inoltrato una regolare richiesta di occupazione del suolo pubblico ma il Comune, dopo un paio di settimane di riflessione, ha ritenuto di negarci la piazza, a differenza di quanto accaduto in altre città, come Genova”.

Gli organizzatori non vogliono comunque fare polemiche, perché affermano “di comprendere le ragioni della giunta”.

Concludono poi ricordando “la gloriosa tradizione di solidarietà che risale alle ottocentesche Società di mutuo soccorso, e che sarebbe stato inaccettabile non trovare una soluzione per regalare un dono per Natale ai figli delle famiglie di Savona che non possono permetterselo”.