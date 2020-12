Entroterra. Come annunciato i primi fiocchi di neve stanno scendendo nelle zone dell’entroterra ligure e savonese, con l’arrivo del Generale Inverno che, in questi giorni, dovrebbe portare le temperature vicine allo zero. In questo momento si segnalano nevicata sul Colle del Melogno, ma anche a Urbe e a Murialdo.

La primissima neve, secondo le previsioni, è quindi arrivata e si attende una coltre bianca anche in Val Bormida e sulle alture sopra i 300 metri.

In molti prevedono anche 20/40 cm soora i 600 metri.

La dama bianca sta cercando di ammantare strade e prati. Non si escludono accumuli anche significativi, con il picco della perturbazione in serata e nella nottata. Sulla autostrada A6 nevischio nel tratto tra Niella Tanaro e l’allacciamento con la A10 verso Savona.

“L’ingresso di una fredda e veloce perturbazione da nord, accompagnata da aria di origine artica, determina un generale peggioramento con piogge diffuse e nevicate fino a quote basse in particolare sul Centro-Ponente, venti settentrionali di burrasca e disagio fisiologico per freddo fino a mercoledì sera. Temporaneo miglioramento giovedì, seguito da un nuovo esteso peggioramento tra venerdì e sabato” afferma Arpal.