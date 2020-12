La conduttrice loanese Elena Ballerini padrona di casa del Concerto di Santo Stefano su Rai 2

Loano. Sarà la bionda conduttrice loanese Elena Ballerini la padrona di casa del Concerto di Santo Stefano di Rai 2 accanto a Massimo Massari. Un evento prestigioso che le viene affidato da Rai 2 dopo il successo ottenuto quest’anno prima con il programma incentrato sul mondo degli animali “4 zampe in famiglia” e poi con la trasmissione “Primo set” (trasmesse sempre su Rai 2. )

Il concerto dell’Orchestra Sinfonica Rossini (composta da 50 elementi e diretta per l’occasione dal maestro Pinuccio Pirazzoli) in onore di Santo Stefano si terrà nella splendida cornice del prestigioso Teatro Rossini di Pesaro e sarà trasmesso su Rai 2 il 26 dicembre alle 10. Insieme all’orchestra si esibiranno tantissimi ospiti, tra cui: Ron, Dodi Battaglia, Raphael Gualazzi, Fioretta Mari, Barbara Cola, Pago, Fabio Armiliato, Davide Merlini, Giulia Sol, Francesco Chicchella, Francesca Maresca. L’evento è prodotto da Gianluca Vania Pirazzoli per Time Multimedia in collaborazione con Melos International. La regia è affidata a Dario Baldi e la direzione artistica a Gianluca Pirazzoli e Maurizio Raimo.

“Sono grata a Rai 2 per avermi dato la grandiosa opportunità di calcare un palcoscenico così prestigioso e condurre un racconto musicale che vuole rappresentare anche un segnale di ripresa per il mondo dello spettacolo. Quando mi è stata comunicata la scelta della mia conduzione stentavo a crederci. E’ il regalo di Natale più bello che potessi ricevere. La mia storia si è sempre intrecciata con la musica e quel palco per me rappresenta il raggiungimento di un grande traguardo”.

Elena Ballerini tornerà a Loano durante il periodo natalizio per trascorrere le vacanze insieme alla sua famiglia, dopo un anno passato prevalentemente a Roma e contrassegnato da nuovi traguardi che hanno dato una grande accelerazione alla sua carriera televisiva iniziata nel 2012.