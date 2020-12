La cantante savonese Annalisa torna a Sanremo con il brano “Dieci”

Savona. La cantante savonese Annalisa parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con il brano Dieci. La cantante, all’anagrafe Annalisa Scarrone, ha già partecipato più volte in passato alla kermesse canora. In particolar modo la ricordiamo in gara nella categoria Big con “Scintille” nel 2013, dove si classificò nona. Nel 2015 invece partecipò al Festival con il brano “Una finestra tra le stelle”, finendo quarta. Undicesima posizione per Annalisa nel 2016 con il brano “Il diluvio universale” e, infine, terzo posto per lei nel 2018 con “Il mondo prima di te”.

Il 18 settembre 2020 è stato pubblicato il settimo album in studio, “Nuda”, che vanta diverse collaborazioni con altri artisti, tra cui Achille Lauro, J-Ax e Chadia Rodríguez.

Annalisa ha debuttato in televisione grazie alla sua partecipazione alla Scuola di Amici di Maria de Filippi nel 2010. Quell’anno infatti la cantante savonese partecipò al talent show arrivando in finale e classificandosi seconda. Sempre quell’anno Annalisa ottenne anche il Premio della Critica, vinto anche l’anno successivo quando partecipò all’edizione Amici Big. Annalisa tornerà ad Amici anche qualche anno dopo, e più precisamente nel 2012, partecipando ad un altro circuito definito Big durante il quale nove concorrenti delle edizioni precedenti del programma si sfidavano tra di loro, durante il Serale dell’undicesima edizione del format.

La rivedremo come ospite ad Amici anche nel corso della tredicesima edizione del programma. Ma non è tutto: Annalisa è stata anche una conduttrice con il programma “Tutta colpa di Einstein”, nel 2015, con l’aggiunta negli anni a venire degli spin-off “Tutta colpa di Galileo”, “Tutta colpa di Darwin” e “Tutta colpa di Leonardo”.

Ora già sappiamo che la vedremo calcare il palco del Teatro Ariston il prossimo marzo 2021, per partecipare al Festival di Sanremo con il brano in gara “Dieci”. E chissà che non possa essere la volta buona…