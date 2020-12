La Banda Forzano e “Seinscena” festeggiano il Natale con una “video strenna” girata al Priamar

Savona. Il Natale si sta avvicinando e come tutti gli italiani anche i savonesi si dovranno adeguare alle regole stabilite dal nuovo “Decreto Natale”, che di fatto ha “stravolto” il consueto modo di celebrare le feste.

Per “portare un po’ più di spirito natalizio e rallegrare gli animi per quanto possibile” la Banda Forzano in collaborazione con il gruppo teatrale “Seinscena” si è adoperata per realizzare un video a tema natalizio dedicato a tutta la cittadinanza.

Il video, registrato sull’emblematica fortezza savonese del Priamar (cosa che ha consentito anche il rispetto delle regole Anti-Covid), raccoglie le esecuzioni dei vari ensemble e della Junior Band della Banda Forzano, che accompagnano con brani iconici della tradizione natalizia una storia raccontata dai “Seinscena”.

Il video sarà disponibile sulle piattaforme digitali di Facebook e Youtube.

La Forzano augura “a tutta Savona un felice e lieto Natale e rinnova il suo augurio per un prospero 2021”.