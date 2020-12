Insolito regalo di Natale a Savona: bimbo di 11 anni chiede di distribuire panettoni e pandori per i bisognosi

Savona. Non ricevere un regalo per sé, ma fare un dono (e consegnarlo personalmente) a chi è più in difficoltà. E’ questa la richiesta che Federico, giovane savonese di 11 anni, ha rivolto ai suoi genitori qualche giorno prima di Natale.

Al momento di esprimere i suoi “desideri natalizi”, Federico ha chiesto ai suoi genitori panettoni e pandori da poter donare a chi é in difficoltà. Ha quindi contattato i City Angels Savona, coordinati dalla volenterosa Danila Benincà (nome di servizio Red) per accompagnarli nel consueto giro di distribuzione dei pasti ai bisognosi.

Federico ha potuto distribuire personalmente una ventina di dolci natalizi ai senzatetto e vedere la loro gioia nel ricevere questo dono inaspettato.

Il gruppo savonese é formato da volontari molto preparati nell’assistenza ai senzatetto, formati da Mario Furlan, eletto “miglior life coach d’Italia” dall’Associazione Italiana Coach, docente universitario di motivazione e crescita personale, nonché di comunicazione efficace, leadership e management; ha scritto tre best-seller motivazionali. E, oltre i City Angels, ha fondato il Wilding arte basata sulla difesa istintiva e psicofisica.

I soprannomi dei volontari savonesi, poiché ogni angelo ne sceglie uno dopo aver superato il corso, sono Red, Angy, Nik, Mizzy e Afo, tutti presenti dalla fondazione savonese, Titty e altri.

I City Angels sono un gruppo apolitico e di volontariato, che con il motto “solidarietà e sicurezza” aiuta tantissime persone in tutta Italia e, a breve, si terrà il corso a Savona per entrare in questo straordinario gruppo. I volontari savonesi aiutano regolarmente i clochard con coperte, cibo e the caldo.

Per informazioni è possibile contattare il numero +39 340 927 4736.