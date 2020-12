Iniziata la rimozione del legname spiaggiato a Varigotti: intervento da 100 mila euro

Finale Ligure. A Finale Ligure sono iniziate le attività di rimozione e smaltimento del materiale spiaggiato sull’arenile di Varigotti in occasione degli eventi meteo-marini del 2 e 3 ottobre.

I lavori proseguiranno da oggi a Natale con operazioni di movimentazione del materiale presente sull’arenile con mezzi meccanici, accatastamento e trasporto presso l’impianto per il trattamento del materiale raccolto. Le operazioni sono coordinate dal Comune di Finale Ligure in collaborazione con i balneari che parteciperanno ognuno per la quota di sua competenza.

“Le dimensioni dell’intervento sono importanti – spiegano dal Comune – la stima prudenziale fatta da parte dei tecnici parla di circa 1.000 tonnellate di legname da rimuovere e portare presso l’impianto. Tra la movimentazione, il trasporto e il corretto smaltimento la cifra si aggira intorno ai 100 mila euro circa di spesa”.

L’intervento avrà un pagamento a consuntivo in base ai tonnellaggi effettivamente riscontrati da parte del Comune e della ditta affidataria dell’intervento.