Indoor World Series: Chiara Rebagliati ventottesima

Savona. La seconda tappa delle Indoor World Series di tiro con l’arco è andata in archivio con il record di partecipanti, oltre cinquemila, e buone notizie per gli arcieri italiani. Un evento che si è tenuto da venerdì 18 a domenica 20 dicembre, in diretta online oppure in ridotti eventi in presenza, tutto per rispettare le norme anti-Covid.

Nella classifica femminile spicca il secondo posto di Tatiana Andreoli con i suoi 592 punti, quattro in meno della coreana Nayeon Wi che con 596, punteggio più alto dell’attuale record mondiale che però non verrà omologato perché le frecce non sono state scoccate in un evento del calendario World Archery.

Al terzo posto della classifica femminile c’è la francese Lisa Barbelin (591). Bene anche le altre italiane con Tanya Giada Giaccheri e Elisabetta Mijno entrambe a quota 582 punti che valgono il quattordicesimo posto. Ventunesima posizione per l’altra azzurra Lucilla Boari con 578, uno in più della savonese Chiara Rebagliati, ventottesima classificata, mentre Karen Hervat è giunta trentacinquesima con 575.