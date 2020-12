Incidente sul viadotto Teiro in A10, intervento dei vigili del fuoco

Varazze. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina qualche minuto dopo le 7, per un incidente verificatosi sull’autostrada A10 all’altezza del viadotto Teiro.

Secondo quanto riferito un automobilista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro le barriere laterali, dado il via a una carambola che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi. Il conducente è rimasto illeso.

Immediato l’intervento sul posto dei pompieri. Nel tratto si è registrato qualche disagio alla circolazione.