Villanova d’Albenga. Intorno alle 16.30 di oggi, uno scooter condotto da una donna si è scontrato contro un’auto in via Roma, a Villanova d’Albenga.

L’incidente è avvenuto sulla SP6, davanti alla Baseco. Secondo quanto accertato, l’auto stava uscendo dallo stabilimento quando si sarebbe scontrata contro il mezzo a due ruote, che viaggiava da Garlenda in direzione Villanova.

Foto 3 di 3





La donna è caduta dallo scooter ma non ha riportato traumi gravi. E’ riuscita a chiamare i soccorsi ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga dai militi della Croce Bianca di Albenga. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per i rilevamenti.