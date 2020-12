In attesa delle neve arriva il freddo: a Calizzano -10°

Savona. Il maltempo vero e proprio è annunciato per domani ma, in attesa della neve (che potrebbe raggiungere anche la costa), è il freddo a farla da padrone nel savonese.

Secondo i dati Arpal, a Calizzano questa mattina intorno alle 8 si sono sfiorati i -10°C. E i sensori sono andati sottozero praticamente in tutto l’entroterra: -6°C sul Monte Settepani, a Osiglia, Valzemola (Millesimo), Montenotte Inferiore e Sassello; -5°C a Murialdo e Cairo Montenotte; -4°C a Mallare, Ferrania e Dego.

Un preludio di ciò che ci aspetta nelle prossime ore. Per domani, infatti, ci attendono nevicate a tutte le quote sui versanti padani, particolarmente copiose sulle vette trebbio-avetane: neve fino a quote collinari sui bacini marittimi, con possibili sconfinamenti sulla costa tra Savona e Genova al mattino. Secondo gli esperti del Centro Limet bisognerà fare attenzione anche ai venti, tesi/forti da sud/sud-ovest a levante e a largo; per questo Arpal ha annunciato la possibilità di mareggiate.