Il virus non spegne u Cunfögu di Savona: a porte chiuse la cerimonia 2020

Savona. “La grave pandemia ha bloccato come è noto tutti i programmi 2020 dell’A Campanassa. Anche u Cunfögu, concordato con il Comune di Savona, sarà celebrato in edizione ridotta, nessuna altra scelta era praticabile”. A parlare, in una nota, è l’ufficio di presidenza dell’associazione savonese “A Campanassa”.

“Doverosamente – si legge nel documento – dobbiamo sottolineare, in ottemperanza alle norme anti assembramento, che la cerimonia si terrà a porte chiuse con un numero limitatissimo di partecipanti e verrà filmata a cura del Comune”.

“A Campanassa, per venire incontro alle attese dei cittadini raccoglierà i rametti bruciati di alloro, residui del falò, beneauguranti. Riuniti in sacchetti verranno distribuiti, a chi ne farà richiesta – concludono – presso l’atrio del Brandale nei giorni martedì 22/12: ore 15 – 17 mercoledì 23/12: ore 15 – 17. Dopo il 7 gennaio 2021, nei giorni di apertura della segreteria, il lunedì e giovedì, stesso orario. La A Campanassa rinnova l’invito di evitare assembramenti e augura buone feste a tutti”.

Cliccando qui è possibile consultare tutti i dettagli della cerimonia.