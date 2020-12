Il sindaco De Vincenzi: “Primi mesi 2021 ancora difficili, pronti a nuove misure per commercio e turismo”

Pietra Ligure. “E’ importante dare segnali di sostegno e aiuto concreto alle nostre attività economiche fortemente penalizzate dall’emergenza Covid, ma non solo… I primi mesi del 2021 saranno ancora difficili: per questo siamo pronti, per le nostre possibilità e competenze, a varare nuove misure in grado di agevolare quella che speriamo possa essere una rapida ripartenza dell’economia locale e un progressivo ritorno alla normalità”.

Lo ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi, a margine della presentazione dell’iniziativa “Faccio un regalo a Pietra Ligure” presentata in occasione delle festività natalizie per sostenere il commercio pietrese.

Il primo cittadino ha tracciato un bilancio di questo 2020 a dir poco difficile e drammatico: “Un anno che sicuramente ricorderemo e che, forse, è anche difficile definire per quello che tutti noi abbiamo passato… Posso solo dire che come amministrazione comunale abbiamo fatto il massimo di fronte alla situazione sanitaria e alle pesanti conseguenze economiche dettate dall’emergenza”.

“La nostra comunità ha dimostrato grande attenzione e sensibilità, siamo stati uniti: d’altronde senza una totale sinergia è e sarà impossibile uscire da questa crisi, sanitaria, economica e sociale” ha aggiunto.

E in vista del 2021: “Come detto gli effetti del Covid si faranno ancora sentire e dobbiamo prepararci. Tuttavia è anche giusto dare un messaggio di speranza, con l’arrivo dei vaccino e con la prospettiva di ritornare prima possibile alla vita di tutti i giorni”.

“Per quanto riguarda l’azione del Comune a livello amministrativo, nostro obiettivo per l’anno nuovo è senz’altro completare tutte le opere e i lavori pubblici in cantiere, prosegure con gli interventi di cura e manutenzione del nostro territorio”.

“Serve dare tranquillità e fornire una massima efficienza della macchina comunale, elemento fondamentale per stare vicino ai nostri cittadini così come a tutte le attività produttive del paese” ha concluso il sindaco De Vincenzi.